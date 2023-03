Anthony Davis, LA Lakers pinutakti balik ni Steph Curry

NAIPAGPAG ni Stephen Curry ang kalawang mula sa 11-game absence pero kinapos ang Golden State sa Lakers.

Ikinalat ni Anthony Davis sa fourth quarter ang 12 sa kanyang 39 points at tinalo ng Los Angeles ang Warriors 113-105 sa Crypto.com Arena nitong Linggo.

Balik ang ritmo ni Curry sa final period nang ilista rin ang 19 sa kanyang 27 points sa period, naubusan lang.

“It felt great to get thrown back in there right away,” ani Curry, nagarahe dahil sa foot injury. “If I get better as the game goes on, that’s always a great sign for me individually.”

Itinabla ng Warriors sa 91 sa 3-pointer ni Anthony Lamb. Pitong sunod na puntos ang isinagot ng Lakers 103-95, rumesponde ng back-to-back 3s sina Curry at Klay Thompson para idikit 103-101.

Dalawang free throws at floater ang kinana muli ni Davis 107-101, 48 seconds pa.

Umayuda ng 16 points si Austin Reaves sa LA (31-34) na kalahating laro na lang sa No. 10 Jazz sa West.

Bumakas ng 22 points si Thompson sa Warriors (34-31) na nanatili sa No. 5. (Vladi Eduarte)