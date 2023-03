Ano papalag kayo? Shastaloo nilabas angas sa Henry Cojuangco Cup

IPINAKITA ng kabayong si Shastaloo ang kanyang angas upang sikwatin ang panalo sa 2023 Philracom “Road To Henry Cojuangco Cup” na nilarga nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nanood lang muna paglabas ng aparato si Shastaloo na nirendahan ni jockey John Paul Guce, nakapuwesto sila sa panglima habang nasa unahan ang matulin sa largahan na si Enigmatic Linden.

Papasok ng far turn ay kinakapitan na si Enigmatic Linden nina Treasure Hunting at Time For Glory habang gumalaw na rin si Shastaloo.

Papalapit ng huling kurbada ay naagaw na ni Treasure Hunting ang unahan, nasa pangalawa si Time For Glory at nasa bandang labas naman si Shastaloo na malakas ang dating.

Kaya naman sa huling 150 metro ng laban sa rektahan ay naagaw na ni Shastaloo ang unahan at nanalo ito ng may pitong kabayong agwat sa pumangalawang si Time For Glory.

Nirehistro ni Shastaloo ang tiyempong 1:37.5 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng owner nito ang P300,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakopo ng may-ari ni Time For Glory ang P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang owner ng third at fourth placer na sina Runway Dreamer at Bombay Nights, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)