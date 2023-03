Angel Canino, Lady Spikers winagwag Blue Eagles

STANDING

TEAM W L

DLSU 3 0

UST 2 1

AdU 2 1

NU 2 1

FEU 1 2

UP 1 2

AdMU 1 2

UE 0 3

Mga laro sa Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

10 am – DLSU vs UE

12 nn – AdMU vs FEU

2 pm – UST vs AdU

4 pm – NU vs UP

PATULOY na kinakapitan ng De La Salle University si Angel Canino para ipagpag ang mahigpit na karibal na Ateneo de Manila University, 25-16, 25-20, 25-13 sa 85th UAAP women’s indoor volleyball tourney elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Tumikada ang super rookie ng season-high 23 points mula sa 21 kills, tig-1 block at service ace upang ilista ang malinis na tatlong panalo at hawakan pa rin ang solong liderato. Siya rin ang instrumento sa unang dalawang pananalasa ng Lady Spikers.

Umiskor ng 13 si veteran Jolina Dela Cruz at 10 may 10 pa si Thea Gagate para pagulungin Taft-based ssquad sa pagtabla sa fifth place ang Blue Eagles sa 1-2 win-loss card sa harap 10,754 miron.

Tanging si Faith Nisperos ang pumapag sa mga balibolista ng Loyola Heights sa tinukang 11 markers.

Binalikat naman ng 20 pts. ni Niña Ytang ang University of the Philippines (1-2) sa pagtaob sa University of the East (0-3) sa pangtaas na kurtinang sultada ng walong-koponang liga, 22-25, 25-18, 25-19, 25-20.

Nasa likuran ni Yatng sina Stephanie Bustrillo at Alyssa Bertolano na mga nagbaon ng 16 at 10 puntos, ayon sa pagkakasunod, para sa Fighting Maroons na umangat sa pagsalo sa panlima rin. Napunta mag-isa sa pangwalo o kulelat ang Lady Red Warriors. (Elech Dawa)