Altar ng simbahan nasunog

Hinihinalang nagmula sa ilaw na napabayaang nakasindi magdamag ang dahilan ng sunog na sumiklab sa isang simbahan sa Davao City nitong Linggo ng masaling-araw.

Ayon kay Senior Police Officer IV Ramil Gillado, hepe ng Intelligence and Investigation Section at spokesperson ng Davao City Fire District, sumiklab ang apoy sa altar ng Our Lady of Fatima Parish Church sa Aurora Quezon st., Barangay 24-C sa Davao City bandang ala-1:49 ng madaling-araw.

Posible umanong nag-init ang bombilya at pumutok dahilan para masunog ang kable nito.

Nakadagdag din aniya sa mabilis na pagkalat ng apoy ang mga nakatambak na damit sa itaas na bahagi sa likod ng simbahan.

Nakatakdang ipamigay ang mga used clothing sa mga biktima ng sunog.

Hindi naman naging hadlang ang pagkasira ng altar dahil sa labas ng simbahan idinaos ang misa na dinaluhan ng mga residente sa lugar. Wala ring nasaktan sa insidente.