Alam kong ituturo ako – Teves; Esmi ni Gov Degamo kilala mastermind

Nagsalita na si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. hinggil sa karumal-dumal na pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo.

Sa kanyang video statement na pinost sa social media, sinabi ni Teves na mariin niyang kinokondena ang pagpaslang sa gobernador. Nalaman din niya sa kanyang mga source na ilang personalidad ang pilit na gumagawa ng paraan para idawit siya sa paglikida sa nasi­rang gobernador.

“Ang iba gustong umepal, gustong magpasikat para sa kanilang sariling kapakanan… wala po akong pinapatamaan pero alam n’yo kung sino kayo,” wika ng kongresista na nagpapagamot sa abroad.

Malabo aniyang magkaroon siya ng koneksyon sa pamamaslang kay Degamo dahil wala siyang motibo para gawin ito dahil hindi naman sila ang makikinabang kapag nawala ang gobernador.

“Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng imbestigador at pulisya ay motibo, kung sino ‘yong pinaka may balak at kung sino ‘yong magkakaroon ng benepis­yo sa pangyayari. Sa totoo lang wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito,” diin ni Teves.

Kung mayroon umanong intensyon si Teves o kakayanan para ipapatay ang kanyang kalaban sa politika, ginawa umano sana niya ito bago pa mag-eleksyon.

Ang kapatid ni Arnie na si Henry ang nanalo noong 2022 elections sa maliit na kalamangan pero nagprotesta si Degamo at pinaboran ng Comelec at noong Oktubre ay iniluklok ito.

Sinisisi naman ni Cong. Teves ang maluwag na security sa compound ng mga Degamo kaya madaling nakapasok ang mga killer.

“Mayroon lang nakakapagtaka doon sa video­. Bakit nakapasok or pinapasok nang ganon lamang ‘yong mga tao, na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nong nasa gate… siguro nakapasok nang wala man lang kahit konting resistance,” kuwento ng kongresista.

Pinansin din ni Teves ang mga aso na hindi man lamang umano tinahulan ang mga killer.

“Mga netizen, ito ang pagmasdan n’yo at tignan n’yo nang paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok,” punto pa ni Teves.

Dagdag pa nito, “Bakit ko nasabing kilala? Tignan n’yo ‘yong aksiyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kumbaga parang kumakaway-kaway pa eh ‘yong aso.”

Sabi naman ni Pamplona, Negros Oriental Mayor Janice Degamo, alam na niya kung sino ang mastermind. “Yes, pareho tayo nang iniisip. This man is very known in the country today,” wika ng alkalde sa interview ni Kabayan Noli de Castro. (Billy Begas/Eralyn Prado)