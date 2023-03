9th UNTV Hoops : AFP Cavaliers sosyo sa tuktok

Mga laro sa Linggo: (Novadeci Convention Center/QC)

2:00pm — Senate vs Judiciary

3:30pm — OP-PMS vs NHA

5:00pm — DENR vs AFP

SINISIW ng three-time champion Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers ang National Housing Authority (NHA), 93-66, para sumalo sa tuktok ng 9th UNTV Cup nitong Linggo sa bakbakang ginanap sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Hinarabas nila ang panglimang panalo sa pitong laro, sinandalan ng AFP Cavaliers ang kanilang final quarter defense para masilo ang panalo.

Napahaba nila ang ratsada sa three-game streak, pasalamat sila kay Romeo Almerol at Jerry Lumungsod.

Sa ibang laro, nasikwat naman ng OPS-PMS Trailblazers ang 97-91 panalo kontra PNP Responders, habang nagwagi naman ang GISI Furies sa Senate Defenders, 76-66, para hawakan ang solo third sa 5-3 win-loss card.

Nakakuha ang Trailazers ng 29 marka mula kay Jhon Kenneth Aljard, katuwang si Cris Dalaten na kumolekta ng 27 points.

May 26 puntos naman si Robert Jan Faundo para sa Trailblazers na sosyo sa fourth hanggang seventh spot kasama ang Senate, NHA at DENR sa magkakatulad na 4-3 baraha.

Hanep din si James Abugan sa Furies sa kinamadang 21 points, habang si Marvin Enriquez ay may 14 puntos. (Elech Dawa)