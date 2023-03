15-anyos matinik sa chess! Jersey Marticio susulong sa 16-U girls class finals

NASUNGKIT ni Jersey Marticio ng Cabuyao City, Laguna ang korona sa girls 16-under division ng Vice Governor Athena Bryana D. Tolentino National Age Group Chess Championships Eliminations na ginanap sa Tagaytay International Convention Center, kamakalawa.

Nakapagtala si 15-year-old Marticio, estudyante ng Pulo National High School, ng 5.5 points angat ng kalahating puntos kina Sara Dalagan, Daren dela Cruz, Kate Nicole Ordizo at Arleah Cassandra Sapuan na mga nakausad din sa Grand Finals matapos makapasok sa top eight na may tig-five points.

“It’s been an uphill battle for me but my nerves somehow held and I was able to make it,” sabi ni Marticio na produkto ng mga grassroots chess program ni Philippine Executive Chess Association (PECA) President Dr. Fred Paez.

Umentra din sa Grand Finals sa susunod na buwan na gaganapin sa Dipolog City, Zamboanga del Norte sina Maryss Annxeniel Caldoza (4.5 points), Antonella Berthe Racasa ng Mandaluyong City (4.5) at Yaneah Sofia Morada (4) ng Tuguegarao City, Cagayan.

Kasama din sa nakausad sa national finals si Kaye Lalaine Regidor ng Santa Rosa City, Laguna matapos magreyna sa girls 14-under section na may 6.5 points.

Ang 3-day activity ay punong abala ang province ng Cavite at Tagaytay City sa collaboration ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission. (Elech Dawa)