Walwal is life! Mga lola todo tungga sa party

Chill lang ang peg ng mga lola na nakunan ng video sa TikTok habang tumutungga na kinaaliwan ng mga netizen.

Ibinahagi ito ng user na si The Peter John (@20peterjohn) kalakip ang caption na, “Me and my friends @70.”

Mapapanood sa video ang ilang grupo ng mga lola suot ang bulaklaking dresses hawak ang kani-kanilang bote ng alak na talaga namang forda tungga!

Mapapansin na tila chill na chill ang kanilang ganap habang nanunuod sa naturang party.

Humakot na ng higit 1 milyong views at libo-libong likes at comment ang nasabing video.

Gaya na lamang ni @kafepasta, “Haha ‘yan ‘yung mga cool pa rin hanggang pag tanda.”

“Baka gantong edad payagan nako uminom,” kwelang hirit ni @arkiayi.

“My future flashing right in front of me eyyyyy! Atleast my homies still alive weyment,, what if this is the afterlife??? Cool,” sey naman ni @fetoot.

“Sana ganto rin kami ng mga kaibigan ko pag tumanda na kami huhu! Solid!” ani pa ng isa.

Talaga namang walwal is life sa mga lola na ito. Char! (Moises Caleon)