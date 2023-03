Vance may mental health problem

Nagulat at nalungkot ako sa mga post ni Vance Larena sa kan¬yang social media account kung saan minura niya si Direk Lauren Dyogi o LMD, ang head ng Star Magic at isa sa may hawak ng kanyang career (si Tyrone Escalante ang nagko-co-manage ng Kapamilya actor).

Nagsimula ang kanyang mga cryptic post sa social media noong February 27 ng madaling-araw kung saan nag-tweet ito ng “Need help.” Mula noon ay sunod-sunod na ang mga cryptic post niya na may kinalaman sa mental health.

March 2 ng umaga, nag-post si Vance ng isang photo na may text na, “Samasama ka kay John Arcilla na di ko maintindihan ano nakukuha ng Ego mo pero sa sarili mong artista na namamatay wala ka man lang paki at hinahanap mo si Darna.

“Praise the Lord I was with God and Taylor Swift and family and friends and doc and meds otherwise I’m dead.”

“T*NG*NA DYOGI TAO KA HINDI KA DIYOS (with praying hands emoji),” naman ang text sa photo na kanyang huling pinost noong 12:00 midnight ng March 3. May caption ito na “Magsuicide ako hindi ako kinamusta ang gusto nya si Darna na nagsabi na ‘ANG PINAKAMALAKING KASALANAN AY KAPAG MAY KAKAYAHAN KANG TUMULONG. PERO WALA KANG GINAWA’.”

Until now ‘di pa rin ako makapaniwala na nasabi niya ang mga iyon kay LMD. Kilala ko si LMD na mabait, mapagpatawad, at maunawain sa kanyang mga alaga at tinuturing niya itong mga anak.

Unawain at huwag nating husgahan si Vance at ang mga taong dumadanas ng mental health crisis. Ang kanyang mga socmed post ay nagbukas muli ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng mental health at kung papaano tayo makatutulong. Palagi nating kumustahin ang bawat isa dahil sa simpleng salitang ito, maaari na tayong makasalba ng buhay ng iba.

Loisa favorite ni Direk Paul

Mukhang si Loisa Andalio ang princess ngayon ng Ten17P dahil sunod-sunod ang proyekto nito sa production company ni Presidential Adviser for Creative Communications Paul Soriano. Obvious na nagustuhang katrabaho ni Paul, pati ng misis nito na si Toni Gonzaga, ang love ni Ronnie Alonte.

Matapos maging bahagi sa MMFF 2022 film na ‘My Teacher’, nasundan agad ito ng movie with her boyfriend Ronnie at ngayon ay bibida naman si Loisa sa crime thriller na ‘Friendly Fire’ kung saan makakasama niya for the first time si Coleen Garcia.

Sisimulan daw agad ang shooting nito kapag nakauwi na sa Pilipinas ang direktor ng pelikula na si Mikhail Red na isa sa mga hurado ngayon sa Vesoul International Film Festival of Asian Cinema sa Vesoul, France.

Bongga!