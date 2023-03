Tigilan ang ‘Wow Bulaga’ Mind conditioning lang ‘yan ng mga gustong si Willie ang pumalit sa TVJ! — Lolit

May duda ang controversial talent manager/entertainment columnist na si Lolit Solis na ‘mind conditioning’ lang ng mga taong gustong si Willie Revillame ang pumalit kina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa ‘Eat Bulaga’.

Ilang araw na rin kasing bulung-bulungan ang chikang isa si Willie sa napipisil ng mga taga-TAPE, Inc. na ipalit sa TVJ sa longest running noontime show ng Pilipinas.

Noong Saturday ay kumalat pang poster kung saan nakalagay na si Willie ang isa sa hosts ng ‘Wow Bulaga’ na papalit daw sa ‘Eat Bulaga’ at inilagay pa ang logo ng GMA-7 at TAPE, Inc.

Nakalagay rin sa poster na ‘yon ang iba pang magho-host daw ng papalit na show sa ‘Eat Bulaga’ at kasama roon ang dabarkads na sina Allan K, Jose Manalo at Wally Bayola.

Fake news ang poster na ‘yon at fan-made raw.

Pero may kutob si Manay Lolit na baka pakana ‘yon ng mga taong gustong i-puwesto si Willie sa ipapalit daw ng mga taga-TAPE, Inc. sa mga host ng ‘Eat Bulaga’ na malamang na matanggal o umalis.

“Naku, I’m sure, mind conditioning lang ‘yan ng mga gustong si Willie ang pumalit kina Tito, Vic, at Joey. Gusto lang nila na i-push si Willie sa ‘Eat Bulaga’. Pero papayag ba naman ang GMA-7 after na hindi mag-renew ng kontrata si Willie?” sey ni Manay Lolit.

Pero sa isang banda naman, dahil fan-made ang poster na ‘yon ng ‘Wow Bulaga’ ay marami rin ang nagsasabing ang mga tagahanga ni Willie ang excited na mapasama ang TV host/producer sa show na sinasabing papalit sa ‘Eat Bulaga’.

Na-excite lang daw ang mga fan ni Willie nang masabi ngang isa siya raw siya sa gusto ng pamilya Jalosjos na isama sa bagong ‘Eat Bulaga’.

Anyway, sana ay maglabas na ng official statement ang pamilya Jalosjos at TAPE, Inc. tungkol sa mga issue sa ‘Eat Bulaga’ dahil ang dami-dami na ring nakikisawsaw, huh! (Jun Lalin)