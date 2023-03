Shane Andrei Dimaano, De La Salle-Lipa malinis pa kartada

SA paggiya ni Shane Andrei Dimaano, ‘di maawat ng De La Salle-Lipa, pinana ang Maryhill College ng Lucena City, 25-16, 25-18, nitong Sabado upang manatiling walang olats sa tatlong salang sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Under-18 Championships sa Rizal Memorial Coliseum.

Napanatili ng Lipa City girls ang determinasyon at lakas sa mga sabak sa dalawang huling araw –bumiyahe pauwi sa mga tahanan sa Batangas makaraan ang 25-11, 25-7 pagkaldag kontra New Gen Volleyball Club ng Santa Cruz, Laguna Biyernes ng umaga.

“The wins were unexpected,” suma ni DLS-Lipa College coach Imee Mendoza, hinirit na makaraan ng ilang oras na pahinga nagpraktis ng dalawang oras ang koponan para sa laban sa Maryhill.

“We didn’t take an off in our practice after our Friday’s morning game because we knew Maryhill is a strong team,” bulalas ni Mendoza. “It’s really nice to see during the game that we’re executing our plays. It’s a good indication for us heading to Sunday and next week games.”

Tatapusin ng DLS-L ang girls Pool A matches kontra Junction Youth Organization ng Los Baños Linggo ng alas-12 ng tanghali sa darating na Marso 12 sa torneong inoorganisa ng PNVF sa liderato ni Ramon ‘Tats’ Suzara na mga suportado ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, PLDT, Rebisco at Akari.

Nirampa ni Mendoza, 19 na taon ng coach ng DLS-L, bukod kay Dimaano ang kapwa outside hitter na si Danielle Kyle Marie Aldovino at 16 na taong middle blocker na si Vida Dominique Caringal para isalya ang Maryhill sa 2-1 win-loss record.

Umiskor din ang Bethel Academy ng Gen. Trias, Cavite nitong weekend nang itumba ang Team Hiraya ng Angono (Rizal), 25-14, 25-12, para sa markang 3-0, samantalang winalis ni California Precision Sports ang apat na laro sa elims , pinalupasay ang Canossa Academy ng Lipa City, 25-16, 25-22, sa girls’Pool C.

At ginarote ng Parañaque Green Berets ang Junction Youth Organization (0-3), 25-13, 25-22, pa-2-1 sa girls’ Pool A. (Ramil Cruz)