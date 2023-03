Richard Bachmann, PSC hahanap pa ng manlalaro

NAKATUON ang Philippine Sports Commission Board sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann sa mga plano para pagsama-samahin sa isang kalendaryo ng komprehensibong grassroots sports programs na layuning makatuklas ng bago at de-kalibre sa mundong mga atleta.

Ito ay matapos na gawin ng apat-kataong PSC Board of Commissioners ang pag-iikot sa iba’t ibang national, asosasyon sa palakasan, mga lugar ng pagsasanay at pagpupulong sa mga stakeholder sa nakalipas na mga linggo.

“We have to continue to cultivate the grassroots in order to feed the elite level with fresh talents,” giit ni Bachmann, na asintang magkaroon ng isang pambansang kalendaryo sa sports.

“We do not have a lot of resources so a consolidated calendar would help us all avoid duplications, overlaps and allow us to prepare better.”

Unang binisita ng opisyal kasama sina PSC commissioner na Olivia ‘Bong’ Coo, Edward Hayco at Walter Torres nitong linggo ang Cebu at nakipagpulong sa Cebu City Sports Commission, Cebu City Local School Board sa Labangon Elementary School at Cebu City Sports Center habang nagmamasid sa iba’t ibang lokal na sports na nag-ugat sa pinakamatandang lungsod sa bansa.

Nakibahagi rin ang mga opisyal sa paglulunsad ng Guinness world attempt para sa pinakamalaking rhythmic gymnastics hula hoop workout. Dumalo sa ribbon-cutting ceremony ng PSC Regional Training Center ng weightlifting kasama si Tokyo Olympian at Southeast Asian Games medalist Elreen Ando.

Ang taga-Carreta, Cebu City ay produkto ng Batang Pinoy (PhilippineNational Youth Games), isa sa epektibong programa ng ahensya.

Nakatakda rin ang PSC na magtatag ng mga satellite office sa buong bansa upang matiyak na ang national sports agency ay may mga point person na mangangasiwa sa grassroots program sa bawat lugar.

“This is a good way to have more Elreen Andos, and Hidilyn Diazes in PH sports. I hope we can develop more homegrown talent and strengthen our national team, and to nourish our chances of winning more Olympic gold medals in the future,” panapos ng PSC chief.

Bumisita rin ang PSC board kay Office of Presidential Assistant for the Visayas Undersecretary Terence Calatrava sa Mandaue, kung saan nangako ang huli ng kanyang suporta sa PSC.

Tatapusin ng PSC Board ang linggo sa Zamboanga kung saan nakabase ang ilang miyembro ng PH team. (Lito Oredo)