PPA-CRMS namayagpag sa ARTA

Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang at serye ng mga pagsusuri, ang Philipine Ports Authority (PPA) Administrative Order (AO) No. 04-2021 o ang “Policy on the Registration and Monitoring of Containers” at ang Implementing Operating Guidelines nito ay nakakakuha ng greenlight mula sa Anti-Red Tape Authority (ARTA).

Naisumite ng PPA sa ARTA ang regulatory impact statement ng Trusted Operator Program- Container Registry and Monitoring System (TOP-CRMS) noong Pebrero 2, 2023 at pagkatapos ng isang buwan, binigyan ito ng ARTA ng rating na 36- “Good Practice RIS ”.

Nangangahulugan ito na kinilala ng ARTA na ang PPA sa pamamagitan ng TOP-CRMS ay nagbibigay ng solusyon sa mga matagal nang problema ng mga gumagamit ng pantalan at mga trak.

Natutugunan din ng TOP-CRMS ng PPA ang mga pamantayan ng ARTA para sa mga mekanismo ng pagtitipid sa gastos kabilang ang bayad sa mga deposito ng lalagyan, mga daanan ng port access.

Naging positibo naman si PPA General Manager Jay Santiago sa rating ng ARTA sa kabila ng paunang pagpapaliban ng programa ng PPA Board.

“This is a welcome development, considering the concerns raised about the program, but the green light of ARTA means TOP-CRMS is the best option to solve the current problems. PPA will continue to fine-tune the program,” pahayag ni Santiago.

Noong 2022, ang mga walang laman na lalagyan ay umabot ng higit sa 20% na gumagamit ng bakuran sa mga terminal ng daungan na nagtatagal ng halos triple ng pinapayagang 72 oras.

Sa ilalim ng Seksyon 6 ng Presidential Decree No. 857, ang PPA ay may tungkulin na mangasiwa, magkontrol, mag-regulate, magtayo, magpanatili, magpatakbo at magbigay ng mga pasilidad o serbisyong pagmamay-ari ng swtoridad, kaya, alinsunod sa mandatong ito, ang TOP-CRMS ay magbibigay ng mahusay na daungan serbisyo sa publiko.

Bukod dito, naging matipid ang TOP-CRMS kumpara sa pangalawang pinakamataas na netong gastos na negatibong P471, 889, 180, 692 mula sa Electronic Tracking of Containerized Cargo (e-TRACC) System ng Bureau of Customs sa ilalim ng 10 taon.