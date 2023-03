Patok sa TikTok: ‘Bukol’ ni Christian sa ‘The Iron Heart’ kinatakaman

May asim pa nga si Christian Vasquez. Katunayan, patok siya sa TikTok, at kinaaaliwan ang karakter niya na si Orcus sa ‘The Iron Heart’, lalo at nag-trunks, nagpasilip ng bukol last week, na nagpatakam sa mga beki.

“First time kong mag-portray ng sindikato, na soldier, ng isang malaking boss, pero comic ‘yung character. Sobrang saya,” sabi ni Christian.

Para sa mga netizen, malapit ang karakter niya sa mga ginagawa niya sa TikTok. Bongga nga siya dahil may lampas 4 milyon na like na siya.

Sabi ni @TheVoiceTNT, “Christian’s character was funny, flirty & funky.”

Chika ni @TayoAyOneFamily, “His character in ‘The Iron Heart’ is his best performance ever.”

Pero sabi niya, nahirapan siyang ipasok ang pagiging komedyante lalo na at istrikto ang boss niya.

“Since comic siya, medyo mahirap, kasi ‘yung timing mo dapat sakto.

Minsan kapag binigay na ang script, kailangan hanapan ko siya ng butas kung saan puwedeng ipasok ‘yung mga binibitawan kong lines na nakakatawa,” saad niya.

Buti na lang daw at ginagabayan siya ng mga direktor niyang sina Lester Pimentel at Richard Arellano.

Ang ‘The Iron Heart’ ay napapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 8:15pm, sa A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, iWantTFC, at TFC. (Dondon Sermino)