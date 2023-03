Pagpapalakas at pagpapaganda ng turismo

Kilala ang Pilipinas sa mga magagandang lugar na puwedeng puntahan tulad ng mga beach at isla, at iba’t-iba pang sikat na atraksyon sa bawat probinsya. Marami tayong mga tourist spot ika nga na tunay namang maipagmamalaki nating kabilang sa mga the best sa buong mundo.

Binigyan ang ating bansa ng magagandang lugar pasyalan pero dapat ay mas mapaganda pa natin ang mga tourist spot na ito at maayos ang ating mga imprastraktura at tourism welfare services upang madaling mabisita ng mga turista, lalo na ang mga galing pa sa ibat-ibang bansa.

Kailangang sabayan natin ng maraming magagandang ideya ang ating turismo para lalo itong iangat para mas maging competitive tayo sa ibang bansa.

Ang inyo pong lingkod ay nakapaghain na ng panukalang batas na naglalayong makalikom ng mas malaking pondo na ilalaan lamang natin sa pagpapabuti ng turismo, lalo na nga ang mga tourism welfare service o yung mga bagay-bagay na para maging madali, komportable at kaaya-aya ang papunta sa mga tourist spot at ma-enganyo natin ang mga turista na magpuntahan dito sa atin sa Pilipinas.

Ito po ay ang House Bill (HB) 5285 na naglalayong mangolekta ng Tourist Welfare Tax na $25 mula sa bawat dayuhan na bibisita sa Pilipinas para sa tourism and leisure at mananatili dito sa bansa ng hindi hihigit sa 60 araw. Ang buwis na ito po ay awtomatiko nang isasama sa presyo ng kanyang airline ticket.

Ang tourist tax na ito ay makikita naman sa official receipt (OR) na iiisyu ng mga international at domestic carrier, at ibibigay sa Department of Tourism (DOT) upang mapabuti ang tourist welfare services natin. Sa pamamagitan ng maiipong pondo makakapagpatayo na po tayo ng mga imprastraktura na kailangan para mas maengganyo ang mga dayuhan na mamasyal sa Pilipinas.

Kung kayo po ay tulad ng mga kababayan natin na nahihilig na sa pamamasyal sa iba’t ibang lugar dito sa ating bansa ay batid nyo na sadyang napakaganda ng Pilipinas. Kung sa mga beach lang po ay hindi hamak na mas magaganda ang mga beach natin kesa mga kapitbahay natin sa Asya. Sa amin sa CamSur lang, sobrang ganda at mala-paraiso ang Caramoan Islands, kaya nga dito ginanap ang anim na edisyon ng sikat na sikat na reality TV show sa buong mundo, ang “Survivor.”

Pero para mas mahikayat ang mga turista na pasyalan itong mga ipinagmamalaki nating lugar ay kailangang pagandahin pa natin ang mga ito. Kailangang mapaganda natin ang mga kalsada para mas madali itong puntahan. Kung masyadong malayo ay magtayo tayo ng airport o kaya naman ay mas pagandahin pa natin ang mga existing airport natin at mga sea port para hindi tayo napipintasan. At dapat ay may mga tourist lounge, malinis na mga banyo at souvenir shop na pwedeng madaanan sa byahe na meron syempreng free WiFi para sa mga turista.

Napapag-usapan na lamang din ang airport, nabalitaan na siguro natin na ang pangyayaring hindi maganda sa ating airport—sa NAIA. Not once but twice! Dahil bukod po dun sa nag-viral na video ng isang pangungupit sa dayuhang Thai ay nabalita naman nito lamang Miyerkoles ang pagnanakaw ng relo sa isa namang Chinese.

Nauna pa riyan yung nangyari insidente pagpasok pa lamang ng bagong taon kung saan ay nagkaproblema sa air traffic control. Panigurado nabalitaan na ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na umuwi ng Pinas noong nakaraang kapaskuhan.

Nakakalungkot po ang mga ganitong balita dahil inaanyayahan nga mismo ng ating Pangulong Marcos ang mga dayuhan na bisitahin ang Pilipinas pero ganito pa ang mangyayari. Kailangan pong mawala rin ang mga ganitong eksena kaya dapat nating maturuan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng turismo sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga turista.

Dapat nating dagdagan ang mga police assistance o tourist assistance desk bilang suporta sa mga turistang nakakaranas ng mga aberya o may mga impormasyong gustong malaman.

Ang kailangan pong makita ng mga dayuhan ay ang pinapagandang mga imprastraktura: tulad ng mas modernong mga paliparan, terminal, daungan at paglalagay ng mga tourists lounge o mga dagdag pang pasyalan na lalong magbibigay kulay sa kanilang pagbabakasyon dito. Kailangan ding maayos ang mga palikuran dahil mahalaga po ito para sa mga namamasyal. Lahat po ng mga itatayong iyan ay nangangailangan ng pondo at dito na nga papasok ang Tourism Welfare Tax.

Bukod sa pagpapatayo ng mga dagdag imprastraktura, ang ibang bahagi ng makokolekta sa Tourist Welfare Act ay ilalaan naman po sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) para mapagbuti ang pagseserbisyo at pagtatayo ng mga tourism offices ng ating mga local government units (LGUs).

Sa sandaling maging batas ang aming HB 5285, ang mga LGU ay bibigyan ng mandato na bumuo ng five-year local tourism development plan kung saan isasama nila ang mga hakbangin para sa pagbibigay proteksyon, seguridad at pagalalay sa mga turista.

Sa ngayon po ay naka-pending pa ang HB 5285 sa House committee on ways and means. By the way, ang panukalang batas po na ito ay aking inakda kasama nila CamSur Reps. Miguel Luis Vllafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at ng Bicol Saro parylist.

Ang turismo po ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa pagbangon ng ating ekonomiya. Noong panahon ko bilang gubernador, ay naideklarang No. 1 destination po ang CamSur. Tinalo pa po namin ang Kamaynilaan at Cebu na silang taunang nangunguna bilang pasyalan ng mga turista.

Nakatulong po dito ang pagtutok ng aming provincial LGU nung ako ay gubernador pa sa pagsulong ng Caramoan bilang sentro ng ecotourism, at ng CamSur Watersports Complex, na tinaguriang “the best wakeboard park” sa buong mundo, bilang extreme sports hub ng Pinas.

Noon pong 2016 ay nakapagbigay ng kabuuang kontribusyong P2.85 trilyon sa local economy ang tourism industry. Noong 2017 ay nakapagtala naman ang DOT ng mahigit 6.6 milyong tourist arrival at nagtala ng 11% growth mula sa sinundang taon. Naging maganda rin po ang takbo ng turismo ng mga taong 2018 at 2019, pero nasira ang papataas pang record dahil sa pagpasok ng Covid-19 pandemic noong 2020.

Ngayon ay nag-uumpisa pa lamang bumangon muli ang turismo at para makatulong sa mabilis nitong recovery ay isinulong nga natin ang HB 5285.

Bilang paghahanda naman sa inflationary pressures sa hinaharap, nakasaad din sa HB 5285 ang adjustment sa halaga nito limang taon matapos maisabatas.

Sa ngayon po ay nagbubuwis na tayong mga Pilipino kapag nagbibiyahe tayo palabas na bansa—ito yung travel tax na binabayaran natin o kaya naman ay isinasama sa ating mga airline ticket. Ang mga dayuhan po na pumapasok at lumalabas ng ating bansa ay hindi sinisingil ng travel tax. Pero kapag nasa ibang bansa tayo sinisingil din nila tayo ng tax.

Kaya ang fixed rate na $25 ay masasabi nating competitive naman sa mga taxes na ipinatutupad ng ibang bansa gaya ng Thailand, Indonesia, Brunei, Sri Lanka, Cambodia, Hong Kong at China.

Layunin po ng panukalang ito na ma-improve ang tourist services sa bansa at tourism awareness ng ating mga kababayan; mabigyan ng tamang serbisyo ang mga nagiging bisita natin sa pamamagitan ng pinagandang ports of entry at exit sa iba’t ibang panig ng Pilipinas; pagpapalakas ng security para sa ating mga bisitang dayuhan at balikbayan, pagsasaayos ng mga kalsada, transportasyon, training development ng tourist police, pagpapalakas ng tourist services para sa persons with special needs at persons with disabilities (PWDs).

Sana po ay makita rin ng lahat ng mga kasamahan nating dalawang kapulungan ng Kongreso ang kahalagahan ng ganitong panukalang batas. Gaya ng ating Pangulo, kumbinsido kaming ang turismo ang isa sa mga puwersang magpapalakas sa ating ekonomiya matapos ang halos tatlong taon na pandemya, kaya ibayong suporta ang dapat matanggap ng industriyang ito mula sa ating gobyerno. Umpisahan na po natin.