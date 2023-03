Napagsama sila ng LPG tank

Oo na, sabihin niyo nang pinapanay-panay ko.

Pero gusto ko kasing i-share agad sa inyo ang mga impormasyong aking nakukuha sa pagdalo sa serye ng LPG summit sa iba’t ibang bahagi ng bansa, kung saan, ang pinakahuli nga ay ang ginanap nitong nakaraang Huwebes at Biyernes sa SMX MOA sa Pasay City.

Medyo humanga lang ako sa diskarte ng DOE, DTI at ng pribadong sektor na nag-organisa sa naturang pagtitipon dahil hindi lamang mga taga LPG sector ang naging interesadong makibahagi kundi maging mga kilalang politiko rin.

Sa opening ng naturang event, aba’y mantakin mong nakita ko si dating Senate President Tito Sotto at sa kanyang maiksing talumpati ay binalikan niya ang naging kontribusyon ng institusyon kung paano naging batas ang RA 11592 na ngayon ay tinutukuran ng DOE at DTI para sam as ligtas na paggamit ng LPG sa ating mga kabahayan.

Dumating din sa pagtitipon si Senador Sherwin Gatchalian at nagsalita din tungkol sa kanyang saloobin sa naturang sektor at hindi rin nagpahuli si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, pati na rin ang bagong secretary ng Partido Reporma na si Atty. Clint Aranas.

Hindi nga rin nagpahuli at nagtungo din sa naturang event si Undersecretary Janet Garin na nakasama ni dating LPGMA Partylist at REGASCO President Arnel Ty sa 15th, 16th at 17 Congress, panahon kung saan ay tinatasa ng mga kongresista ang RA 11592 na ipinanukala ng huli.

Tangke lang pala ng LPG ang makakapagpasama-sama sa kanila.

Dinumog ng mga interesadong makaalam sa RA11592 ang nabanggit na pagtitipon kaya ipinako na lamang ni REGASCO president at dating LPGMA Partylist Representative Arnel Ty sa 2500 katao ang dumalo sa summit.

At dahil hindi na nga kumasya sa inihandang lugar, ang ibang mga hindi umabot sa takdang bilang ay muli nilang iimbitahan sa paghakbang ng summit sa CALABARZON region na idadaos sa mga susunod na araw.

Isa sa mga mahahalagang tampok sa summit ay ang pag-alalay ng pribadong sektor na gaya ng grupo ni Ty sa mga negosyanteng nais na pumasok sa LPG industry.

Mas mahigpit na kasi ngayon ang panuntunan sa ilalim ng RA 11592 kaya mas siguradong tama sa timbang, maganda ang kalidad ng mga tangke at ibang piyesa ang mabibili ng mga consumer basta isaisip lamang nila na sa legitimate dealer sila pumunta.

Fire prevention month ang buwan ng Marso pero bukod sa ligtas ng paggamit ng LPG ay nakikita din natin na kasama sa mga fire truck na rumeresponde sa mga sunog ay mula sa LPGMA.

Abangan ang iba pang kabanata sa aktibidad na ito.