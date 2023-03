Mac Bandola, Archipelago Builders nabuhayan sa huling silya ng semis

Mga laro sa Miyerkoles (Paco Arena, Manila)

3 pm – National U vs Santa Rosa

5:30 pm – Iloilo vs Imus

Sa pamamagitan ni Mac Bandola, pinutol ng National U Archipelago ang limang kabit olats, humugot ng 25-21, 25-17, 23-25, 25-18 panalo laban sa Army, na bumuhay pa sa maliit na tsansa ng Builders at sipain na sa next round ang Troopers 6th Spikers Turf Open Conference elims Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Binangon ng 18 puntos, sa likod ng 12 atake, 5 alas at 1 butata ni Bandola ang NU sa third set na pagkatisod sa malakas na pagbalikwas sa fourth at final set, tampok ang ace ni Rwenzmel Taguibolos patungo sa unang panalo sa anim na laro at mabuhayan kahit maliit na ang tsansa sa semis ng kampo.

“Masaya kasi, at least nakakuha ang mga bata ng experience, ng kumpyansa nila sa laro. Maganda ang pinakita nila mula first hanggang fourth set. Lahat ng unforced errors namin nung mga past games namin, napakita namin na kaya talaga nilang gawin, ” litany ni Bustillos-based coach Dante Alinsunurin na sinalya ang biktima sa 3-6.

Kinumpleto ni Bandola, dating Nazareth School ng National University standout, ang stat sheet sa 3 digs at 12 excellent receive pa. (Lito Oredo)