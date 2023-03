Klein Abraham, Red Lionesses winasiwas Lady Bombers

SINANDALAN ng San Beda University si rookie Klein Abraham upang akbayan ang Lady Red Lionesses sa 25-22, 25-21, 25-16, pag-sweep kontra Jose Rizal University sa 98th NCAA women’s indoor volleyball tournament elims Linggo ng hgapon sa San Andres Sports Center sa Manila.

Kumana si Abraham ng 15 points kasama ang 10 attacks, 3 service aces at 2 blocks para sa Mendiola-based squad na sinakmal ang unang panalo sa limang laro. Bumakas sina Chynna Castillo at Katleya Molina ng 15 at 14 markers, ayon sa pagkakasunod.

Ibinaon ng Mendiola-based squad sa ialim ng team standings ang Lady Bombers na wala pang panalo panalo sa limang salang.

Walang bisia ang trinabahong 10 markers ni Kayla Jasareno para sa mga balibolista ng Mandaluyong.

Sunod na makakalaban ng SBU ang University of Perpetual Help System Dalta sa Biyernes habang ang JRU ang Colegio de San Juan de Letran sa Miyerkoles. (Elech Dawa)