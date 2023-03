Jose Mari hindi feeling entitled

Ang bongga lang ng tinaguriang Father of Filipino Christmas Songs na si Jose Mari Chan dahil kahit malapit na siyang mag-78 years old ay sobrang tikas pa rin!

Bilib nga kay Joe (paboritong tawag sa kanya) ang mga nakasama niya sa Los Angeles, California kamakailan (nakabalik na siya ng ‘Pinas) dahil ang taas pa rin daw ng energy ng singer/businessman kahit madaling-araw na.

Sabi ng isa sa mga producer ng kanyang ‘Love… In Other Words’ LA concert, si Ms. Cora Oriel ng Asian Journal, “After the concert kasi, nagkaroon pa kami ng late dinner na natapos ng 2:30am. At antok na kaming lahat, pero si Joe full of energy pa considering na after ng concert, eh, nagkaroon pa siya ng meet & greet.

“Very jolly siya sa late dinner namin and sharing more witty jokes. Ang saya lang ng lahat dahil sa kanya.”

Hindi rin daw matatawaran ang kabaitan ni Joe, kaya gustong-gusto ito ng mga nakasama niya sa LA.

“Napakabait. Full of talent pero napaka-down to earth,” pahayag pa ni Ms. Cora.

Ganoon din ang pahayag ng promoter ng US concert tour ni Joe, si Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment.

“Sobrang humble, kind, gentleman¬ at hindi feeling entitled ni Tito Joe.

“Masaya rin kami na ‘yung four shows niya sa Amerika, talagang napuno. Successful at nag-enjoy ang mga nanood,” pahayag ni Ms. Anna.

Samantala, may nag-share rin sa amin ng video kung saan ay ka-chikahan ni Joe ang isang babaeng naka-wheelchair. Talagang nag-spend time siya sa fan niyang ‘yon na sobrang ikinatuwa ng ale.

“Ganoon si Tito Joe, basta nakikipag-usap sa kanya, kinakausap din niya. Naa-appreciate niya ang mga fan,” sey pa ni Ms. Anna.

So nice! (Jun Lalin)