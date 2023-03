Jersey Marticio ginimbal si Tonelle Racesa sa round 5

SORPRESANG pinisak ni Jersey Marticio si Woman National Master Antonella Berthe ‘Tonelle’ Racasa sa Round 5 ng National Age Group Chess Championships Eliminations Sabado ng dabi sa Tagaytay International Convention Center.

Pinoste ni Marticio, 15, ang kanyang pang-apat na panalo sa limang laro upang makisalo sa top spot sa palaro ng National Chess Federation of the Philippines.

Kasama ni Marticio na may apat na puntos na sa Girls 16 Girls event sina Sara Dalagan at Maryss Annxeniel Caldoza.

Nagtala ng naman ng tig-isang panalo at tabla si John Cyrus Borce sa round four at five upang manatiling mag-isa sa solo sa tuktok ng Under 16 Boys category.

Pinagpag ng Zamboanga City woodpusher si Ruelle Canino ng Cagayan de Oro City sa Round 4 bago nakipaghatian ng puntos kay Allan Gabriel Hilario ng Pulilan, Bulacan sa Round 5.

May total 4.5 markers si Borce, angat na kalahating puntos kina Hilario at Oscar Joseph Cantela ng Gen. Trias City. (Elech Dawa)