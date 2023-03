Ja Morant niyabang armas ban 2 ng laro

NANGANGATI nga ba talaga ang kamay ni Ja Morant kapag nakakahawak ng baril?

Sa Instagram Live madaling araw ng Sabado, may video na naman ang Memphis Grizzlies star na nagpapakita ng baril.

Pinagkaisahan sa comments section, nag-deactivate si Morant ng kanyang social media accounts sa Twitter at IG.

Nasa nightclub siya nang magpakita ng baril. Natalo ang Grizzlies sa Denver noong Biyernes, nag-clubbing pa siya.

Naglabas ng statement si Morant sa pinakahuling kontrobersiya, via Adrian Wojnarowski ng ESPN:

“I take full responsibility for my actions last night. I’m sorry to my family, teammates, coaches, fans, partners, the city of Memphis and the entire Grizzlies organization for letting you down. I’m going to take some time away to get help …”

Naunang inihayag ng Grizzlies na hindi paglalaruin si Morant sa susunod na dalawang game sa NBA kontra teams ng Los Angeles. (Vladi Eduarte)