Hidilyn Diaz gagawaran ng 2022 SMC-PSA Athlete of the Year

Star of the Night si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Annual Awards mamayang gabi sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Ang 31-anyos na weightlifter ang Athlete of the Year sa ikalawang sunod na taon.

Halos 100 pa ang pararangalan ng oldest media organization sa bansa, iaakyat sa PSA Hall of Fame si track great Lydia de Vega at ang kaibigan niyang si Elma Muros-Posadas ang tatanggap ng Lifetime Achievement Award.

Sasariwain ni dating Project Gintong Alay director Michael Keon, mayor na ng Laoag City, ang glory days ng Philippine sports nang dominahin nina De Vega at Muros-Posadas ang track and field.

Ibibigay kay tennis star Alex Eala ang President’s Award, major awardees sina Olympians EJ Obiena, Caloy Yulo at Carlo Paalam.

Sina Sev Sarmenta at Rizza Diaz ang hosts ng gala night na mga ihahatid ng PSC at Cignal TV, kasama ng POC, Tagaytay City mayor Bambol Tolentino, Milo, Smart, MVP Sports Foundation, Rain or Shine, 1Pacman Rep. Mikee Romero, PBA, OKBet, ICTSI at PAGCOR. (Vladi Eduarte)