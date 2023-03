Ganda mo gurl: Bela ‘di malimot ni Yoo Min-Gon

Ang ganda-ganda ni Bela Padilla ngayon. Habang tumatagal, mas lalo nga siyang nagiging seksi, kaakit-akit.

Lutang nga ang kaseksihan, kagandahan niya sa Bingo Plus anniversary, na puwede ngang sabihin na super saya kasi niya, na kuntento sa love life niya (with Norman), at heto nga, pabalik-balik na lang sa Pilipinas, dahil sa mga pelikulang ginawa niya.

Balik-Pilipinas nga si Bela dahil pasok sa Metro Manila Summer Film Festival ang pelikula niyang ‘Yung Libro sa Napanuod Ko’ na kung saan ay kasama nga niya si Yoo Min-Gon, isang Korean actor. Prodyus ito ng Viva Films.

“Ang ganda ng film at with the special participation pa of Miss Lorna Tolentino. Kaya sobrang saya,” sabi ni Bela.

Anyway, hindi nga makalimutan ni Yoo Min-Gon ang tandem nila o shooting na kasama si Bela.

“The best and happiest team ever. Thank you for having me as a lead male and giving me everlasting memories. I will miss you all so much! See you all again soon!” sabi ni Yoo Min-Gon na nakaramdam nga ng sepanx nang matapos ang shooting nila.

Makikita sa Instagram ni Yoo Min-Gon ang mga photo nila ni Bela na puro kulitan nga. Obvious na nagkasundo talaga sila ni Bela. (Dondon Sermino)