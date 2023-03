Estudyanteng laging lagapak sa subject noon, nagsikap maging engineer

May mga pangarap na hindi para sa atin. Pero may mga pangarap ding inilalaban hanggang dulo. ‘Yan ang pinatunayan ng isang lalaki mula Tanza, Cavite na inabot ng pitong taon sa kolehiyo.

Siya si John Wilson Mendoza, 23-anyos. Nagtapos siya ng kursong BS Mechanical Engineering sa National University – Manila noong November 16, 2022.

Pagbabahagi ni John sa Abante News, “Sobrang saya na tipong hanggang sa pagtulog ko kanina nakangiti pa, medyo kampante naman ako sa mga nasagutan ko. Kaya nung lumabas yung result, nanginig talaga ako nu’ng nabasa ko name ko.”

Hindi naging madali ang journey niya. Sa loob ng pitong taon ay nakailang take din siya ng iba’t ibang subject. “Sa 7 years eto ang mga “notable” kong naibagsak: Differential Equation – 8 takes, Thermodynamics – 3 takes, Fluid Machinery – 3 takes, Engineering Economy – 4 takes, + too many to count.”

Sabi ni John, pamilya ang nagsilbing lakas ng loob niya at pinaghugutan niya ng lakas ng loob. Aniya, “Lalong lalo na si mama. Since ako na lang ‘yung pinag-aaral niya, gusto ko naman na ‘yung sahod niya mapasakanya na lang, ‘yung tipong hindi na ko intindihin at hindi na ko maging pabigat pa sa bahay.”

Pangarap din umano nila ng kanyang kuya na maging contractor at makapagpatayo ng sariling engineering services.

Nagbigay din siya ng payo sa kapwa niya nagtagal sa kolehiyo. Sabi niya, “Siguro ang mai-papayo ko sa mga katulad kong tumagal sa kolehiyo is laban lang. May awa ang Dyos. Piliting makatapos lalo na’t lumalaban naman ang magulang or pamilya mo or kung sino man para lang mapag-aral ka. Gawin mo silang inspiration.”

Bukod dito, ganoon na lang din tuwa ni John matapos malamang lahat ng kasama niya sa dorm ay pumasa rin.

“Laking pasasalamat ko sa mga nakasama ko during college and review stage. Sobrang solid nyo, mahal ko kayo! 100% po kami sa dorm namin 7 out of 7! Sharawt TEAM WRC: Engr. Agcongay, Engr. Cardenas, Engr. Coronel, Engr. Gella, Engr. Labios, Engr. Mendoza, at Engr. Punzal!” dagdag pa niya. (Moises Caleon)