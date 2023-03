DPWH exec buking sa P12M relo, P300K jacket

Sino raw itong opisyal ng gobyerno ang binida ang mamahaling relo at damit sa publiko kamakailan?

Kuwento ng isang impormante kay Mang Teban, suot daw ng opisyal ang isang Louis Vuitton jacket na nagkakahalaga ng P300,000 lang naman.

Pero ang mas nakapag¬lalaway ay ang suot nitong Richard Mille watch RM 67-01 model.

Alam n’yo ba mga kapuso, kapamilya, karelasyon at iba pang kaek-ekan, nagkakahalaga lang naman ng P12 milyon ang relo ng opisyal. Katumbas na ito ng dalawang 2023 Toyota Land Cruiser.

Dinaig pa niya ang mga bilyonaryong negosyan¬te at prominteng indibidwal sa bansa.

Malakas yata ang negosyo ni kolokoy sa Department of Public Works and Highways, ‘yun bang tipong monkey business na ang transaksyon ay puro pailalim. Kunsabagay, ‘yun ngang janitor sa Customs, may mansyon, ito pa kayang opisyal ng kagawaran.

Tsika pa ng ilang matutulis ang dila, yumaman daw ang opisyal dahil sa korapsyon sa ahensya.

Aba’y sa pormahan ni kumag, dinaig pa niya si Pambansang Kamao Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Mahilig din magsuot ng LV si Pacquiao lalo na kung katatapos lang nitong lumaban sa Estados Unidos.

Milyon-milyon din ang halaga ng relo ni Pacman na alam naman ng marami na galing sa dugo at pawis nito hindi katulad ng nasabing government official na galing sa kaban ng bayan.

Pero ibang klase itong opisyal ng ahensya. Kung ang tinaguriang pork barrel queen ay may bath tub na puno ng salapi, itong government official ay tila may balon ng pera.

Clue. Ang opisyal ay medyo may katabaan at kapangalan ng isang sikat na basketbolista na nag¬retiro na.