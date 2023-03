DOTr sa PNP: Ikulong pasaway sa tigil-pasada

Kakasuhan at ipapa¬kulong ang mga welgista na mamemerwisyo sa kanilang mga kasamahang hindi sasama sa ilalargang isang linggong tigil-pasada simula ngayong Lunes.

Sinabi ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista, kailangan pairalin ang disiplina sa hanay ng mga welgista at huwag pilitin ang ibang mga tsuper na ayaw sumama sa kanila.

Kapag aniya mayroong nahuli na gagamit ng pako, bato at maghahagis ng ihi sa mga bibiyaheng jeep ay aasuntuhin at ipakukulong ang mga ito.

“Ito po dapat talaga mag-implement tayo ng discipline and kapag mayroon pong nahuli na gumagawa ng ganitong mga aksyon ay kailangan siguro ay file-an natin ng kaso at ipabilanggo natin,” diin ni Bautista.

Magpapakalat aniya¬ ang ahensiya ng maraming pulis sa mga lugar na natukoy kung saan magiging aktibo ang mga welgista upang masigurong walang magaganap na karahasan.

Bukod sa mga ope¬ratiba ng Philippine National Police (PNP) ay tutulong din aniya ang Philippine Coast Guard (PCG) at Armed Forces of the Philippines (AFP) upang matiyak ang kaayusan sa transport strike.

“Magkakaroon po ng police visibility. Na-identify na rin po namin iyong mga areas. And aside from police visibility po ay mayroon din po kaming mga tao coming from the Philippine Coast Guard na tutulong at susuporta doon sa ating mga police at sa Armed Forces of the Philippines,” dagdag ni Bautista.

Sinabi ng kalihim na patuloy silang manana¬wagan sa lider ng mga grupong tutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program na makipagdayalogo upang maintindihan ang programa at maipaliwanag kung paano ipapatupad ang modernisasyon sa kanilang sektor.

Ang isang linggong tigil-pasada ay pangu¬ngunahan ng grupong Manibela, kasama ang Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (PISTON).

Hindi naman lalahok ang National Federation of Transport Cooperative, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Alliance of Concerned Transport Organization, Pasang Masda Jeepney, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, Stop and Go Coalition, Senate Employees Transports Service Cooperative at UV Express National Alliance of the Philippines. (Aileen Taliping)