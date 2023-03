Balinas chess aarangkada

TULOY na tuloy na ang pagdaraos ng aking birthday chess celebration at ni G. Rosendo P. Balinas, Sr., ama ng aking guro na namayapang si Atty. Grandmaster Rosendo C. Balinas, Jr. sa Sabado, Marso 18 ng alas-9:00 ng umaga-alas-4:00 ng hapon.

Punong-abala nito ang 2nd floor Open Kitchen Food Hall ng Rockwell Business Center sa Sheridan St., Mandaluyong na susuportahan ng pamilya Balinas.

Hindi dapat mangamba ang mga kapwa ko Professional Chess Association of the Philippines player. Tiniyak ni PCAP founder at league commissioner Atty. Paul Elauria na pwedeng lumahok ang mga PCAP player dahil hindi naman conflict ang 2023 Balinas Open Rapid Chess Championship sa PCAP schedule game na magsisimula dakong alas-7 ng gabi.

Ayon din sa kumpare kong si Bayanihan Chess Club founding president National Master Almario Marlon Bernardino Jr., na pwedeng maglaro ang mga PCAP player sa Open Kitchen Food Hall.

May P105K cash prizes ang inihanda ng Balinas family kung saan P20K ang matatangap ng kampeon habang P5K ang top PECA executive.

Kabilang sa mga magtatangka sa titulo ang kapwa ko Olympiad veterans na sina GM Darwin Laylo, Woman GM Janelle Mae Frayna, at International Masters Jan Emmanuel Garcia at Paulo Bersamina.

Sabak din sina IMs Daniel Quizon, Michael Concio Jr., Angelo Young, Jose Efren Bagamasbad, Ronald Dableo, Barlo Nadera, Rolando Nolte at Ronald Bancod kung saan si Pastor Ranier Pascual ang chief arbiter.

Walang ‘onsite’ registration.

Ang registration fee ay P500 at puwedeng ipapadala sa GCash ni Jolina Icao sa 0961 339 6015.

***

Matagumpay ang birthday celebration ni billiards patron/sportsman Sebastian ‘Baste’ Chua nitong Sabado sa East Ocean Palace Restaurant sa Aseana, Parañaque.

Dumalo ang kumpare ko ring si international billiards at snooker champion Kap. Marlon Manalo, sina Col. Manalo, Tata Lino, Edgar Acaba, Mario Tolentino at Ramon Mistica.

***

Nakakataba ng pusong mabalitaan na ang pinakabatang mayor ng bansa na si Donya Tesoro ay nagsimula nang tumuklas ng talento sa chess sa grassroots level.

Tutulak na ang 1st San Manuel, Tarlac Chess Tournament sa Mar. 25 sa San Manuel Cultural Center.

Ito ay hinati sa tatlong dibisyon – Open, 8-Under at 13-Below division.

Nag-iisang NM naprodyus ng San Manuel, Tarlac si Romeo M. Alcodia.

Mag-call o text sa mobile numbers 0956 165 5911 at 0915 686 8470 para sa dagdag pang mga detalye.

***

Malapit nang masaksihan ang mga obra maestra nina top Binangonan chess player Marlon Constantino at Ferdinand Anore sa pakikipagtulungan ng Gallery 928 ni chess enthusiast Jeffrey Dimalanta.