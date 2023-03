Baboy ramo ginawang pet

Masarap talaga mag-alaga ng mga hayop dahil parang anak na kung sila’y ituring, pero kakaiba ang kelot na ito sa TikTok dahil imbes na tipikal na pet tulad ng aso at pusa ay baboy ramo ang trip niyang alagaan!

Siya ay si Gabeybabey (@_gabeybabey). Ilan sa mga content niya ay nakapokus sa kanyang alaga.

Makikita rito ang kanyang daily routine niya kasama ito. Pinapaliguan, pinapasyal, kinukumutan pag natutulog, at syempre ang pagpapakain dito.

Karaniwan sa kanyang mga video ay humahakot ng milyon-milyong views at nakakaintrigang komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

Para kay @raquelalonson, ani, “Why is he so grumpy! I had a pig like that, he was the sweetest!”

“I want him is he always grumpy or is he nice sometimes either way I want him,” komento ni @maddygbaby.

“It’s so funny how constantly scared you are around her,” hirit naman ng user na si @jordan.

“Now I’m thinking to have one too!! He’s so adorable,” ani pa ng isa.

Talaga namang kakaiba ang kelot na ito. Ikaw, bet mo ba ng ganitong uri ng pet? (Moises Caleon)