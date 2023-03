Arjo pasikat sa 37 sasakyan, kinuyog

Imbes na papurihan, kuyog ang inabot ni Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde matapos nitong alukin ang 37 niyang sasakyan para magamit ng mga maaapektuhang pasahero sa tigil-pasada ngayong Lunes, Marso 6.

“In my own little way, I am willing to help my district and nearby areas here in QC by providing our own vehicles to help the commuters especially our medical frontliners,” pahayag ni Atayde noong Sabado.

May ilang netizen ang hindi natuwa sa hakbang na ito ng mambabatas at kinuwestyon ang pagkakaroon niya ng 37 sasakyan at ang tila pagyayabang umano ng actor-politician.

@OshinSitter: “Nag-offer ng tulong para makapagyabang? Oh well… Buti nakakapit ako sa upuan kung hindi nalaglag ako.”

@i_noname1896: “Gets ko yung gusto nyang tumulong pero parang humble-bragging. Medyo excessive ata ang 37 vehicles para sa isang politiko. Hindi natin kailangan ng additional 37 vehicles sa kalsada kundi maayos na public transport system.”

Isang netizen naman ang nagtanggol kay Atayde at sinabing ang mga dinonate noon ng aktor ang sinasabing ipagagamit nito para tulungan ang mga pasahero.

Buwelta naman ni @0TENG, ang mga L300 na pinamigay ni Atayde noon sa mga barangay sa QC ay may mga mukha niya. (Issa Santiago)