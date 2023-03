Anak ni Gretchen pinasara National Museum sa kasal

Ikinasal na ang unica hija nina Gretchen Barretto at Tonyboy Cojuangco na si Dominique sa negosyanteng si Michael Hearn.

Binahagi ng mga dumalo sa wedding ang photos at videos sa event nitong Sabado. Kabilang sa mga umattend ang aktres na si Sofia Andres, flower girl din ang anak niya na si Zoe.

Very unique naman ang reception ng kasalan nina Dominique at Michael dahil ginanap ito sa National Museum of Natural History sa Maynila.

Unang nagkakilala ang couple habang nag-aaral si Dominique sa British School Manila, pero 2018 lang umano nang magkaroon ng spark sa kanila. Na-engage ang dalawa noong October 2021.

Nauna rito ay nagbigay ng abiso ang National Museum of the Philippines na sarado muna sa publiko ang National Museum of Natural History nitong Linggo, Marso 5, at magbubukas lamang kinabukasan.