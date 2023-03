Allein Maliksi sinuspinde, pinagmulta rin ng P75K

WALANG Allein Maliksi ang Meralco nang harapin ang Phoenix Super LPG nitong Linggo sa PhilSports Arena sa Pasig.

Binigyan ng Philippine Basketball Assocaition ng one-game suspension at pinagmulta ng P75K si Maliksi dahil sa pagdamba at pagsakal kay Converge big man Barkley Ebona sa dying seconds ng overtime ng 132-129 win ng Bolts sa Governors’ Cup elimination round noong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Ejected ang Meralco marksman sa flagrant foul 2. Natawagan ng F1 si Ebona.

Pinatawag ni deputy commissioner Eric Castro ang dalawa at pinagpaliwanag. Pinagmulta ng P5K si Ebona at winarningan.

Iwan ng dalawa ang FiberXers, napilitang mag-foul si Ebona para mapigil ang game clock. Kaya lang, napalakas ang tackle ni Ebona na hindi nagustuhan ni Maliksi.

Sinugod ng 35-anyos na shooting forward si Ebona, sinakal.

“Medical findings after the incident revealed that Ebona sustained ‘soft tissue injury secondary to mauling’,” bahagi ng statement ng Converge. (Vladi Eduarte)