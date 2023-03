Aljur, Kylie nag-uusap dahil sa mga anak

Last week ay nasa launching ng Gutierez Celebrities and Media Production, isang kompanya na gumagawa ng films at shows as blocktimer sa mga TV network. Nagha-handle din sila ng mga talents, workshops at event organizer.

Ipinakilala nila ang ilang mga artistang kasali sa kanilang mga project kasama na ang controversial actor na si Aljur Abrenica.

Kasama si Aljur sa cast ng ‘Jeongbu’, isang horror movie na dinirek ni Topel Lee ng production company ni Madam MJ Gutierez. Bale ito raw ang unang horror film na ginawa ng estranged husband ni Kylie Padilla. Sobra raw ang paghanga ni Aljur kay Direk Topel at sa mga pelikula nito.

Samantala, dinumog si Aljur ng entertainment press nang dumating siya sa Skydome sa SM North EDSA na siyang venue ng event na ‘yon dahil lahat ay gustong makakuha ng impormasyon sa relasyon ng aktor kay AJ Raval.

Marami rin ang nagtanong kay Aljur tungkol sa kanila ni Kylie at aware raw siya sa mga magagandang sinasabi ng dating karelasyon. Okey raw sila ni Kylie at ang mga anak nila ang pinagkakaabalahan daw nila.

Hindi nga raw puwedeng hindi sila mag-usap ni Kylie dahil may mga anak nga naman sila.

Talbog!

Elizabeth dinukot

Saradong loyalista si Elizabeth Oropesa. Magkakasama raw sila noon nina Alona Alegre (SLN) at Rio Diaz (SLN) sa mga loyalist rally rito sa ‘Pinas noong nasa Hawaii na ang pamilya Marcos. Dahil sa pagiging loyalista niya noon at madalas nga sa mga rally, isang gabi raw na pauwi na siya ay may mga armadong kalalakihan ang dumukot sa kanya. Piniri¬ngan daw siya at sinabihang ‘wag nang magra-rally. Inabot daw ng 24 hours bago siya pinakawalan. Sa may isang hotel sa Maynila siya dinukot at iniwan sa Antipolo.

Duguan daw ang mga paa niya. Hindi niya ikinuwento kung ano ang ginawa sa kanya. Medyo bata pa si Alona noon at kilalang artista. Mabuti daw at may mga nakakilala sa kanya at maraming tumulong para siya ay makauwi.

Wala namang nangyari sa kanyang kotse na naiwan sa parking lot ng hotel.

Isa nga pala si Elizabeth sa cast ng blockbuster movie na ‘Martyr or Murderer’ na hanggang ngayon ay pinipilahan pa rin sa mga sinehan.

In fairness, ang ganda ng feedback sa acting ni Elizabeth sa pelikulang ‘yon!

Connie hindi lilipat sa iba

Lately ay maraming umaalis sa News and Public Affairs ng GMA. May mga lumilipat sa ibang TV networks dahil maganda ang offer.

At dahil hindi na nga napapanood sa ‘Unang Hirit’ ang newscaster na si Connie Sison, may mga nag-iisip tuloy na baka lumipat na rin siya sa iba.

Pero nagbawas lang naman siya ng show sa GMA-7 at ‘Unang Hirit’ nga ang iniwanan niya dahil gusto naman daw niyang bumawi sa kanyang pamilya na hindi niya nakikita sa tuwing umaalis siya ng bahay sa umaga. Binatilyo na raw ang isa niyang anak at gusto naman niyang makapiling ito tuwing umaga. Napapanood pa rin naman si Connie sa ‘Balitanghali’, ‘24 Oras Weekend’, at nasa DZBB din siya.