1 suspek todas sa shootout: Away politika sa Degamo slay talupan – VP Sara

Ipinasisilip ni Vice President Sara Duterte sa pulisya ang anggulong away-politika bilang pangunahing motibo sa pagpaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo sa loob mismo ng kanyang bahay sa lungsod ng Pamplona noong Sabado ng umaga.

Hustisya ang sigaw ng bise-presidente para sa sinapit ng governor na itinuturing niyang kaibigan at kakampi.

“I condemn the killing of Negros Oriental Gov. Roel Degamo. His death is a tragedy to the province of Negros Oriental, and I am one with the grieving people of the province, his friends, and his family,” ayon kay Duterte sa isang pahayag.

Nais niyang tutukan ng pulisya ang imbestigasyon sa kaso na aniya ay ginagawa lang ng mga duwag at hindi ka­yang lumaban ng patas.

Nanggigigil sa galit ang dating presidential daughter dahil bukod kay Degamo ay marami pang buhay ang nasa­yang ng dahil lang sa kabuktutan ng iilan.

“The attack exposes the extent of desperation, depravity, and thirst for violence of the people who masterminded it as they showed an absolute absence of regard for the lives of the five civilians who were among the fatalities — making it all the more appalling and unforgivable,” she added. “I pray for the soul of Gov. Roel, who, more than a political ally, was a dear friend. I also pray for the souls of the civilians who also died in the attack,” dagdag ni Duterte.

Kinatigan din PNP chief Gen. Rodolfo Azurin si Duterte na posibleng may kinalaman ang politika sa pagpaslang kay Degamo at walong iba pa.

Samantala, isang hindi pa nakikilang suspek na kasama umanong rumatrat sa governor at iba pang biktima ang natagpuang patay matapos makipagbakbakan sa mga pulis at sundalo habang nagsasagawa ang mga ito ng hot pursuit operation noong Sabado sa Barangay Cansumalig.

Pinaniniwalaang iniwan ng kanyang mga kasama ang suspek matapos itong mapatay ng mga miyembro ng Police Regional Office (PRO) 7, 62nd SAC at Philippine Armysa Sitio Punong, Barangay Cansumalig, Bayawan City pasado alas-nuwebe ng umaga.

Nauna nang naaresto ng PNP-Special Action Force (SAF), Philippine Army at Bayawan Municipal Police Station ang tatlong suspek sa pagpatay kay Degamo na sina Joric Labrador, 50, ng Cagayan de Oro City; Joven Aber, 42, ng Barangay Robles, La Castellana, Negros Oriental; at Benjie Rodriguez, 45, ng Bonifacio, Misamis Occidental, pawang mga dating sundalo na sinibak sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot umano sa droga at pag-AWOL o ‘absent without official leave.’

Sa ulat ng PNP, tumaas na sa siyam ang mga nasawi, kabilang si Degamo, habang 13 ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa bahay ng governor. (Catherine Reyes)