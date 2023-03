1 Pinoy tegi kada araw sa rabies

Isang Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa rabies noong 2022, batay sa datos ng Department of Health.

Bukod dito ay 79,925 Pilipino ang naghain ng Animal Bite Treatment Package (ABTP) claims sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) noong nakaraang taon.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo, tumaas ng 30 porsyento ang bilang ng mga nasawi dahil sa rabies o mula 284 noong 2021 ay umakyat ito sa 370 noong 2022.

Mula Enero 1 hanggang Pebrero 18 ngayong taon, sinabi ni Rillo na 43 human rabies deaths na ang naitatala.

“We need more aggressive pet vaccination programs. We also have to improve treatment access to stem a bigger surge in human rabies deaths in the years ahead,” giit ni Rillo.

Ang rabies ay naipapasa sa tao kapag nakagat ng hayop. Ang pangunahing sanhi ng human rabies death ay ang aso, ayon sa World Health Organization (WHO). (Billy Begas)