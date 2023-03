Valbuena hao shao operator – Pasang Masda

Tahasang sinabi ni Pa­sang Masda National President Ka Obet Martin na pekeng lider ng transport group si Manibela president Mar Valbuena, ang lider na siyang nagtutulak ng isang linggong tigil-pasada simula sa Lunes.

“Wala pong record si Mr. Valbuena na magpapatunay na siya ay isang jeepney operator, taxi ope­rator o ano mang operator ng transportasyon. Kaya ito pong si Valbuena ay hindi makakapag-consolidate dahil wala siyang iko-consolidate. He is not an operator like me,” diin ni Martin sa isang news forum nitong Sabado.

“Itong taong ito nanggugulo lamang ito,” dugtong pa niya.

Duda si Martin kung magtatagumpay ang tigil-pasada ng grupo ni Valbuena dahil ang pitong malalaking transports organization ay nagdesisyon na pumasada imbes na makisama sa welga.

Nang matanong sa forum kung may mga miyembrong jeepney operator at UV Express ang Manibela, sinabi ni Martin na kasing liit lang ito ng kabute.

“Parang singaw lang ‘yan, parang kabute lang ‘yan. Nagpapakilala lang,” sambit ng lider ng Pasang Masda.

Sabi naman ng isang transport leader, pakawala raw ni dating Vice President Leni Robredo si Valbuena.

Wala pang pahayag si Valbuena sa mga akusasyon laban sa kanya.