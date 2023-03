Suspek sa Adamson hazing lumutang

Sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI), ang isa sa 9 na suspek sa hazing slay ng Adamson University chemical engineering student John Matthew Salilig.

Kasama ng suspek na si John Lester Sus na pumunta sa NBI noong Biyernes ng gabi ang kanyang ina at abogado.

Itinanggi rin ni Sus na siya ay nagtatago at hindi umano niya alam na ang kanyang pangalan ay nakasama sa listahan ng mga suspek na pinaghahanap ng mga pulis.

Sinabi ni Sus na wala siyang partisipasyon sa naganap na welcoming rites sa Biñan, Laguna dahil umalis siya ng maaga sa event dahil siya ay may appointment.

Ayon naman kay Fernando Perido, abogado ni Sus, na inosente ang kanyang kliyente at wala siyang nakita sa nangyari.

“What he saw there was questioning lang. The usual initiation. But more than that there was nothing,” dagdag ni Perido.

Mananatili si Sus sa NBI at nakatakda itong magpunta sa NBI main office sa Lunes para magprisinta ng kanyang affidavit. (Juliet deloza-Cudia)