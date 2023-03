Surge pricing ng mga TNVS pinaaawat

Umapela si Quezon City Rep. Ralph Tulfo sa mga transport network companies (TNC) at transport network vehicle service (TNVS) provider na suspendihin muna sa susunod na linggo ang paniningil ng ‘surge pricing’ sa gitna ng nakaambang tigil-pasada ng public utility jeepneys (PUJs).

Ito’y bilang pagpapakita naman umano ng simpatiya at awa sa mga manggagawa at estudyante na kaila­ngan pumasok.

Ang ‘surge pricing’ ay pinapataw kapag rush hour o mataas ang demand.

Bukod dito, umapela rin ang kongresista sa mga operator at driver ng modernong jeepney, EDSA carousel bus, at iba pang TNC at TNVS na tiyakin na lahat ay papasada upang mayroong opsiyon ang mga commuter ng kanilang masasakyan.

Maging ang lahat ng bicycle lanes at motorcycle lanes ay dapat din umanong bukas sa mga manggagawa at estudyante na pipiliin gumamit ng kanilang bisekleta at motor patungo sa kanilang destinasyon. (Eralyn Prado)