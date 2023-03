Pinatalsik din kasi sa ‘Eat Bulaga’ Keempee ayaw usisain si Joey sa sibakan!

Ayaw mag-Marites ni Keempee de Leon sa mga nagaganap na kaguluhan sa longest running noontime show ng bansa, ang ‘Eat Bulaga’.

Naka-chat namin kahapon ang anak ni Joey de Leon sa pamamagitan ng Facebook Messenger.

Kung matatandaan, matagal na naging bahagi ng ‘Eat Bulaga’ si Keempee, pero pinatalsik din siya kahit anak pa nga siya ng isa sa TVJ (Tito Sotto, Vic Sotto at Joey).

Sa isang event daw ay tinanong siya tungkol sa mga issue sa ‘Eat Bulaga’ pero nilinaw raw niya na wala siyang alam tungkol doon.

“Na-interview ako ni MJ Marfori (TV5 showbiz reporter) tungkol doon pero sabi ko wala akong alam sa mga nangyayari.

Na wala akong alam tungkol sa mga balita na nagkakagulo nga raw sa ‘EB’ ngayon dahil matagal na akong wala doon,” pahayag ng actor/singer.

Pero ano ang napi-feel niya sa sinasabing kaguluhan sa ‘Eat Bulaga’?

“Wala. Nakakalungkot siyempre kung totoo man ‘yon. Kasi matagal na ‘yong show nila. Pero sana maayos nila kung ano man ‘yong gulo na nangyayari sa kanila,” pahayag ni Keempee.

Never ba niyang in-ask si Joey tungkol doon?

“Hindi ko tinatanong dad ko kasi ayoko makialam. At wala ako sa posisyon na manghimasok,” malinaw na sagot ng anak ni Joey.

At least, kahit nga may mga issue sa show kung saan ay naging regular co-host siya, hindi naman inu­usisa ni Keempee ang kanyang tatay, huh!

Teka! Noon bang pinatalsik siya sa ‘Eat Bulaga’, nakipag-meeting sila sa kanya o pinadalhan ng memo?

“Walang meeting. Hindi rin ako pinadalhan ng memo. Parang hindi na lang ako pinapasok,” sagot ni Keempee.

‘Yon na!

Isko sobrang busy

May special role si former Manila Mayor Isko Moreno sa pelikulang ‘Martyr or Murderer’ na kasalukuyang palabas

ngayon sa mga sinehan.

Importante si Isko sa pelikula ni Direk Darryl Yap bilang si Ninoy Aquino.

Nang magkita kami sa opening ng ‘Bakery Fair 2023’ kung saan isa siya sa mga special guest, tinanong ko si Isko kung bakit hindi siya nagpuntab sa premiere night ng pelikula?

“May previous commitment na kasi ako,” sabi niya.

Pero natuwa si Isko nang ikuwento ko sa kanya na puring-puri ni Direk Darryl ang acting nila ni Ruffa Gutierrez (bilang Madame Imelda Romualdez-Marcos) sa napakahabang eksena nila.

Sabi ng controversial director, isa raw sa mga highlight ng ‘Martyr or Murderer’ ay ang eksenang ‘yon.

“Ay, thank you naman,” ang natutuwang reaksyon ni Isko.

Bongga!