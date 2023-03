PBBM tiniyak hustisya kay Degamo

MARIING kinondena ni Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo kahapon.

“I condemn in the strongest possible terms the assassination of a sitting Governor, Gov. Roel Degamo of Negros Oriental,” ani Marcos sa isang Facebook post kung saan ipinakita rin ang kanyang mga larawan kasama ang pinaslang na opisyal.

Kasabay nito ay nangako ang Pangulo na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng makakaya nito upang mapanagot ang mga salarin at mabigyang hustisya ang sinapit ng gobernador.

“My government will not rest until we have brought the perpetrators of this dastardly and heinous crime to justice,” ayon sa Pangulo.

“The investigation into this murder is developing rapidly. We have received much information and now have a clear direction on how to proceed to bring to justice those behind this killing,” dugtong pa nito.

Kinondena rin ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin “Benhur” Abalos Jr ang insidente.

“We condemn in the strongest possible terms the senseless assassination of Governor Roel Degamo of Negros Oriental this morning at Brgy. San Isidro in the town of Pamplona of this province,” pahayag ni Abalos sa kanyang statement.

Si Roel Degamo ay iprinoklama at nanalong gobernador sa Negros Oriental nitong May 9, 2022 elections.

Una rito, binawi ng Comelec ang proklamasyon kay Pryde Henry Teves bilang nanalong gobernador ng Negros Oriental.

Ito ay matapos katigan ng en banc ang naunang desisyon ng 2nd Division ng poll body pabor kay Roel Degamo kung saan ideklara ring nuisance ang nakalaban nitong si “Greco Degamo” na gumamit ng alyas na “Ruel Degamo” noong eleksyon. (Edwin Balasa/Dolly Cabreza)