Pakners sa paluan! Gayle Pascual, Jade Gentapa sinandalan ng Lady Blazers

UMESKAPO ang College of Saint Benilde mula sa banta ng Lyceum of the Philippines, 22-25, 25-16, 16-25, 25-13, 15-9, sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 98 women’s volleyball tournament Sabado sa San Andres Sports Complex sa Maynila.

Werpa sina Jade Gentapa at Gayle Pascual sa Lady Blazers matapos umiskor ng 22 at 20 points, ito ang unang beses na nakapasok sa fifth set ang Benilde simula pa noong Season 97.

Salitan ang naging laro ngunit sa fourth set nagsimulang rumatsada ang Lady Blazers, malinis pa rin ang record ng defending champions ngayon season sa kanilang limang laro.

Samantala, nasa 3-2 na ang standings ng Lady Pirates. (Cyreel Zarate)