Negros Oriental Gov. Roel Degamo nasawi matapos ratratin sa bahay

Namatay habang nilalapatan ng lunas sa Siliman University Hospital si Negros Oriental Governor Roel Degamo matapos na pagbabarilin ng isang grupo ng kalalakihan na nakasuot ng pixelized uniform ng Navy/Army at naka-full battle gear na sumugod sa bahay ng gobernador, Sabado ng umaga sa Brgy. Nuebe, Pamplona, Negros Oriental.

Ayon sa pulisya nabigong i-revive ng mga doktor ang gobernador matapos na magtamo ito ng mga tama ng bala sa katawan.

Nag-post din sa kanyang Facebook account si Atty. Harry Roque at kinukondena ang ginawang pamamaslang kay Governor Dagamo, ang pinakabagong political violence na naganap sa bansa.

“I condemn in the strongest term possible the latest act of political violence that led to the murder of Negros Oriental Governor Roel Degamos, a stalwart supporter of the Uniteam. This kind of violence has to stop. It has no place in a democracy. Jail his killers soonest!,”pahayag ni Atty Roque sa kanyang post.

‘My condolences to his wife, Mayor Janice and the rest of his family, as well as to all his constituents,” dagdag pa nito.

Base sa inisyal na ulat mula sa Police Regional Office 7, dakong alas-9:36 ng umaga ng makatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa naganap na pamamaril sa bahay ng gobernador.

Kasalukuyang nakikipag-usap ang gobernador sa mga 4Ps beneficiary sa harapan ng kanilang bahay ng dumating ang dalawang Sports Utility Vehicle (SUV) lulan ang hindi pa batid na dami ng mga suspek na nakasuot ng full battle gear at pagbabarilin ang gobernador at madamay pa ang ilang sibilyan.(Edwin Balasa)