MJ Phillips, Angels inambush Army

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena/Pasig City)

4:00pm – PLDT vs Creamline

6:30pm – F2 vs Choco Mucho

SINIGURADO ng Petro Gazz Angels na hindi makakapalag ang Army Black Mamba Lady Troopers matapos ang 25-21, 25-10, 25-13 pagwalis kahapon sa 6th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference elimination game sa Filoil EcoOil Arena sa San Juan City.

Angat muli ang laro ni MJ Phillips matapos magrehistro ng 16 points mula sa nine attacks, four blocks at three aces.

Bumalikat naman sina Aiza Maizo-Pontillas at Remy Palma ng tig-10 at 9 points.

Dahil sa panalo, tabla na ang Petro Gazz at F2 Logistics sa third place na may parehong 4-2 kartada.

Nauna nang natsugi ang Army sa playoff race sa All-Filipino Conference. (Cyreel Zarate)