Mindoro oil spill kumalat na sa Antique

UMABOT na hanggang sa Caluya, Antique ang oil spill mula sa lumubog na tanker sa Oriental Mindoro, ayon sa Philippine Coast Guard.

Ayon sa PCG District Western Visayas, ang oil spill ay na-monitor na sa shorelines sa Caluya: Sitio Sabang, Brgy. Tinogboc (1km); Liwagao Island, Brgy. Sibolo (2km); and Sitio Tambak, Brgy. Semirara (2km).

Nitong Martes lumubog ang MT Princess Empress na kargado ng 800,000 litro ng industrial fuel sa bahagi ng Naujan, Oriental Mindoro.

Sinabi ng Marine experts na 24,000 ektarya ng coral reef area sa Mindoro provinces ay “at risk from the oil spill.”

Nabatid namang inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na saklolohan ang mga apektadong pamilya at indibidwal sa oil spill.

“Special attention will be given to the affected fisherfolk who will be losing their source of livelihood because of the oil spill,” sinabi nito. (Catherine Reyes)