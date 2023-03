Mga krimen sa NAIA aksyunan – Cong Dy

Nanawagan si Isabela 6th District Rep. Faustino “Inno” Dy V sa pamahalaan na magpatupad ng mga hakbangin sa modernisasyon sa Ninoy Aquino International Airport na makatutulong na mabawasan at maiwasan ang diskresyon ng mga tauhan ng paliparan sa mga travellers.

Kasabay nito, nagpahayag ng pagkaalarma ang Isabela Solon sa magkahiwalay na insidente ng krimen na umano’y kinasangkutan ng security personnel ng NAIA sa mga banyagang bisita na ikinalungkot niyang makakaepekto sa kalagayan ng Turismo sa bansa kung mananatiling hindi naitatama.

Ayon sa kongresista na miyembro ng Committee on Tourism sa Kamara, kailangan ipatupad din sa paliparan sa bansa ang sistemang umiiral sa ibayong dagat na kung saan susuriin lamang ang mga bagahe kung aalarma ang X-ray machine na pinagdaanan nito.

Ikinukunsidera din ng mambabatas ang maitulak ang isang congressional inquiry sa kapulungan sa nabanggit na isyu.

Giit ng Tagapangulo ng Special Committee on Bases Conversion, hindi na dapat manatili ang status quo na aniya’y dapat mag-invest sa mga equipment at rebisahin ang mga proseso sa paliparan para alisin ang mga posibleng pinagmumulan ng katiwalian at krimen.

Diin pa niya na mabibigo ang pamahalaan na maka-attract ng 4.8 milyon turista na target ngayon taon kung hindi magkakaroon ng pagbabago ng sistema sa paliparan.