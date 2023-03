Lorene Toring kinarga Adamson

Mga laro Linggo: (Mall of Asia Arena)

12:00nn – UP vs UE

3:00pm – Ateneo vs La Salle

ANGAT ang Adamson kontra Far Eastern University, 25-21, 24-26, 25-14, 25-21, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament, Sabado, sa Mall of Asia Arena.

Binuhat ni Kate Santiago ang Lady Falcons matapos magtala ng 18 points mula sa 17 attacks.

Bida rin sina Lorene Toring at Trisha Tubu para sa Adamson matapos umiskor ng 14 at 13 points sa laro.

Ngunit hirap pa ang Adamson na puksain ang Lady Tamaraws dahil sa pag-arangkada ng Morayta-based squad sa second set.

Nasa 24-21 set point na ang Adamson nang kumamada ng 5-0 run ang FEU kabilang na rito ang two straight points ni Shiela Kiseo upang kunin ang panalo sa second frame, 26-24.

Nag-init na ang Adamson sa third set at nakuha ang biggest lead sa laro 24-13 bunsod ng 7-2 run.

“Very happy that we got through FEU. So iyung mga must-wins kailangang we have to take care of business,” sabi ni Lady Falcons head coach Jerry Yee.

Nasa 2-1 na ang standings ng Lady Falcons matapos makabawi sa five-set loss laban sa National University niong Miyerkoles.

Samantala, laglag sa 1-3 ang FEU. (Cyreel Zarate)