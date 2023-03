Klay Thompson, GSW inihaw Pelicans

BINAK-APAN ng bench power ng Golden State si Klay Thompson at inambus ng Warriors ang New Orleans Pelicans 104-97 sa Chase Center sa San Francisco nitong Biyernes.

Nagsumite si Thompson ng 27 points, 18 points, 7 assists kay Jordan Poole at 10 markers, 11 rebounds si Kevon Looney.

Rumesponde ang reserves ng 46 points sa pangunguna nina Jonathan Kuminga (19), Jamychal Green (14) at Anthony Lamb (11). May 7 boards pa si Kuminga, namigay ng 5 assists si Ty Jerome off the bench.

Umangas ng 25 points si CJ McCollum, may 17 si Brandon Ingram pero naubusan ang New Orleans.

Abante pa ng apat ang New Orleans sa dulo ng fourth, naghulog ng back-to-back 3s sina Lamb at Thompson para agawin ang lead 95-93 na hindi na binitawan. (Vladi Eduarte)