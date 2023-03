KDLex gaya-gaya sa KathNiel?

Tuloy-tuloy ang malakasang pagpapakilig ng KDLex sa kanilang mga fan na hindi pa nagkasya sa dalawang araw na selebrasyon para sa nakaraang birthday ni Alexa Ilacad, heto’t may pa-bonus pa silang romantic bonding.

Sa pagkakataong ito hindi na kasama nina KD Estrada at Alexa ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa dinner na ibinahagi nilang dalawa sa mga netizen.

Mismong si Alexa ang nagbalandra ng post kanilang intimate Japanese dinner date ni KD na walang dudang puno ng lambi­ngan, harutan at pagmamahalan.

Sa umpisa pa lang video ay ramdam na ng mga netizen ang nag-uumapaw na pag-ibig sa da­lawa na magka-holding hands sa pag-akyat sa Japanese restaurang na Tsukiji.

Hanggang sa kanilang dinner ayaw paawat ng dalawa sa pagkatamis-tamis na romansa na kahit magkatapat sa lamesa ay magkahawak pa rin ng kamay.

Kahit sa huling frame ng video ay umaagos ang sweetness sa dalawa na nag­pagulong sa kilig at kasiyahan sa kanilang mga fan.

Pero ang tunay na lumulutang sa langit-ng-kaligayahan ay si Alexa na ipinaramdam hindi lang kay KD kundi sa kanilang mga taga­hanga.

Aniya sa caption, “Nothing beats this,” na ang ibig sabihin ay walang kapares sa kasiyahan ang naranasan niya sa piling ni KD.

Well, ‘wag naman sanang magagalit ang mga KDLex fan dahil kapansin-pansing hindi orig ang eksenang romansa ito ng kanilang mga idol.

Siguradong makaka-relate ang mga KathNiel fan sa drama lalo’t nagasgas na ang ganitong lambi­ngan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang mga dinner bonding. Gaya-gaya?

Mapapanood ang Japanese romantic dine-in ng KathNiel sa mga naunang post ni Kathryn sa kanyang IG.

Anne sobrang stress sa Tokyo marathon

Humihingi ng dasal si Anne Curtis sa kanyang mga fan dahil worried siyang hindi makakapasa sa Tokyo Marathon na

gagawin ngayon (March 5).

Ang daming stress ni Anne, hindi dahil sa nararamdamang kabog sa kanyang dibdib, kundi sa preparasyong

kinakailangan niyang gawin para makalusot sa nasabing international fun-run event.

Sa kanyang Instagram post, makikitang hawak-hawak ni Anne ang bib na may participant number niya.

Ayon sa kanya, “Mama’s turn! Got my bib! All set!”

Wala pa ito sa kalahati ng kailangan niyang lusutan para ma-qualify sa marathon, kaya inisa-isa ni Anne ang mga pagdadaanan pa niya, na siyang nagbibigay stress sa kanya.

Patuloy pa ng aktres, “Now the scary part. 2 Antigen tests to be able to run on Sunday. So many things I have to think of.

1. Be negative on tests. 2. Pass kilometer markers before they start swee­ping. 3. Make sure I’m well hydra­ted starting today because I can’t bring my water bottles with me. 4. FINISH! OH and now rest my legs after all that walking around Disneyland.”

Pakiusap pa niya sa mga fans, “Please pray for me guys!”

Dahil ‘di sigurado si Anne sa kanyang estado, nanghingi na ito ng donasyon sa kanyang mga fan kung sakaling ‘di siya ma-qualify dahil isang benefit run ang gagawin ni Anne sa Tokyo Marathon para sa UNICEF.