Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 05, 2023/Linggo / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Patong Patong, 5 Charm Champaign, 3 Prosperity

R02 – 5 Sophisticated, 4 Ambisioso, 3 Doktora, 8 Fire Council

R03 – 3 Treasure Hunting/Runaway Dreamer, 2 Shashtaloo, 8 Time For Glory, 7 Bombay Nights

R04 – 11 Caraga Wonder, 10 Color Blast, 12 Haymaker, 4 Yes Kitty

R05 – 3 Civics Class, 8 Dambana, 7 Landslide, 9 Fiesta Cubano

R06 – 7 Easy Landing, 5 Smart Julliane, 3 Kalanggaman Island, 8 Guenevere/Pendant

R07 – 1 Asik Asik Falls, 3 Blind Item, 7 Full Payment, 6 Pagbabago

R08 – 6 Don’t Stop Believen, 14 Victorious Passion, 12 Double Happiness, 1 Jawo

R09 – 6 Waray Na Mayda Pa/Makarit, 9 Can You Giub, 8 Sapin Sapin, 4 Celebrity

R10 – 12 My Sweet Lord, 6 Yabadabadur, 10 Lucky Noh Noh, 2 The Price Is Right

Solo Pick: Patong Patong, Treasure Hunting/Runaway Dreamer, Don’t Stop Believen, Waray Na Mayda Pa/Makarit

Longshot: Civics Class