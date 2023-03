Jechs Smith sakalam na social media manager

Malaki na talaga ang ipinagbago ng panahon ngayon lalo na sa bagong henerasyon ng mga kabataan mapa millennial o Gen Z karamihan ay mga young professionals o di kaya naman at the age of 20 ay mga business owners na at kung papalarin pa ay CEO na ng sarili nilang mga kompanya.

And speaking of CEO kung dati kadalasan ay sa mga corporate world mo lang sila makikita ngayon ay isa na rin sila sa mga nagte-trending sa social media gaya na lang nang sikat na Artist Manager/CEO na si Jechs Smith.

Korek! Tama ang inyong nabasa dahil sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa very controversial na

influencer manager na si Jechs Smith well bago natin alamin ang latest sa buhay ngayon ni Jechs alamin muna natin kung paano siya nakilala at paano rin ba siya nagsimula.

Tubong Pangasinan ang 23 anyos na manager, kumuha ng kursong Nursing sa University of Baguio pero alam niyo ba na sa edad na 19-anyos ay suma-sideline na bilang isang event organizer si Jechs at kahit na malayo sa kurso niya ang kaniyang raket ay talagang kinareer ito ni Jechs.

Sa aming pag uusap off-air na ikwento sakin ni Jechs na hindi naman siya obligado na mag trabaho nung mga panahon nang kabataan niya dahil ang kaniyang mga magulang naman ang sumusuporta sa kaniyang pag-aaral at di nga tulad ng iba ay lumaki si Jechs sa may kayang pamilya.

“Gusto ko talaga siya kasi sila Mommy at Daddy ko naman may work si Daddy ko Seaman si Mommy ko naman teacher kaya para sa kasiyahan ko lang yun, sinusuprtahan lang nila ako, ewan ko kasi parang gustong-gusto ko talaga mag organize ng mga event noon” Sambit ni Jechs.

At habang lumalalim pa ang aming chikahan na itanong ko na rin kay Jechs kung bakit mas pinili niyang pag laanan ng oras ang magulong mundo ng social media sa halip na ipag patuloy ang kaniyang career sa medisina.

“Kasi parang pag ito yung ginagawa ko ang saya nawawala yung stress ko parang pag sa hospital kasi ang toxic nung place, dito kasi ang saya eh travel lang marami kang kasamang mga influencers nag e-enjoy ka lang sa life tapos kumikita ka ” pahayag ni Jechs.

Pero dagdag pa ni niya dumating din daw sa puntong nagalit ang kaniyang mga magulang sa karerang kaniyang pinili lalo na nung mga panahong siya ay na babash ng mga netizen lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay.

Speaking of bashing hindi naman na lingid sa ating kaalaman na minsan nang naging maingay ang pangalan ni Jechs Smith mapa social media man yan o mainstream media dahil na rin yan sa kontribersiyang kina sangkutan niya at ilang mga kilalang influencer at isa nga rin po ang inyong lingkod sa mga bumatikos kay Jechs ng mga panahong iyon, pero sino ba naman ang mag aakala na magiging sisters pala kami matapos ang bagyong dumaan sa career ni Jechs.

At sa kabila nga nang mga pambabash at mga intrigang ipinupukol sa kaniya mas pinili pa rin ni Jechs ang manahimik na lamang at idaan na lamang ang lahat sa legal na proseso.

Dahil mas pinili ni Jechs ang maging isang mabuting tao kaya todo ang naging biyaya sa kniya ng poong may kapal dahil kahit pa gaano siya I down ng mga netizen dedma nalang siya sa mga ito at nagpapatuloy na lamang sa kaniyang masayang buhay.

Sa ngayon kaliwa’t kanan ang mga biyayang tinatamasa ni Jechs dahil napagawa lang naman niya ang kanilang bahay, naka bili rin ng mga mamahaling sasakyan, iba’t-ibang klase ng mga designer bags at nakapag tayo rin siya ng mga negosyo siyempre una na jan ang kaniyang management agency na Golden Dragon Artist and Talent Management.

At isa nga rin sa pinag kaka-abalahan niya ngayon ay ang pinapagawa niyang Jechs Resort and Restaurant sa probinsiya ng Pangasinan (baka naman ma invite ako sa press launch ah… abangan ko yan!

Hindi lang yan dahil kamakailan lamang ay pumalo na sa 10 billion views ang #JechsFam sa TikTok kaya naman nangunguna na talaga si Jechs sa mga pinakasikat na Tiktoker dito sa ating bansa (Congrats naman Siss! pa-burger ka na).

At siyempre bilang siya ang Top 1 sa Pilipinas nagawaran din si Jechs ng isang parangal bilang Best Social Media Manager.

Bago naman kami magtapos sa aming chikahan ay tinanong ko si Jechs kung ano ba ang mga natutunan niya sa kabila nang lahat ng kaniyang pinagdaanan.

“Madami ako natutunan siguro pagsubok talaga yun na binigay ni Lord. Natutunan ko kasi that time ‘wag kang basta-basta magtiwala talaga kasi yung iba sasamantalahin ka lang nila then kailangan mo kilalanin yung isang tao eh. Tapos maingat na ko ngayon lalo sa social media dati kasi post lang ako ng post na parang ang tapang-tapang ko pero ngayon dedma nalang ako,” tsika ni Jechs.

Samantala nag-iwan din ng mensahe si Jechs sa mga aspiring social media influencer at sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang mga karera.

“Wag silang mawawalan ng pag-asa ipag patuloy lang nila yung ginagawa nila at gumawa lang sila nang gumawa ng mga magagandang content kasi ako pag nakikita ko na magaganda content nila at mataas ang views nila walang problema sakin na kunin sila kasi ngayon sa mga endorsement ang kinukuha talaga yung matataas ang views kasi yung mga brand ngayon talagang tumitingin talaga sila sa number of views” Masayang pagtatapos nang aming chikahan.