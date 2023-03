Gov, 12 pa niratrat ng mga Pormang Militar

Labintatlo katao kabilang si Gobernador Roel Degamo, apat na sundalo, miyembro ng local media, at mga sibilyan ang kabilang sa mga napatay sa daylight attack ng hindi bababa sa limang armadong lalaki sa loob ng compound ng gobernador sa Pamplona, ​​Negros Oriental.

Sa isang video na ibinahagi sa Politiko_Ph, apat na armadong lalaki na may dalang high-powered long firearms na nakasuot pang-militar, ang pumasok sa compound kung saan kausap ni Degamo ang ilan sa mga nasawi.

“Based on the initial investigation, there was blood on one of the vehicles used by the gunmen. The soldiers in the vicinity have returned fire,” sambit ng source.

Dead on arrival sa Siliman University Hospital sanhi ng tinamong mga bala sa katawan si Gov. Degamo.

Samantala nasawi din ang limang sibilyan, ilan sa mga ito ay staff ng gobernador matapos madamay sa pamamaril. Sugatan din ang tatlo katao kabilang ang dalawang police escort ng gobernador, ayon sa inisyal na ulat ng pulisya.

Sa inisyal na ulat na ipinadala ni Police Regional Office (PRO) 7 Regional Director Police Brigadier General Jerry Bearis, isang tawag ang natanggap ng pulisya alas-9:36 ng umaga hinggil sa pamamaril sa bahay ng gobernador kaya agad na rumisponde ang mga tauhan ng Pamplona Municipal Police Station (MPS) at iba pang unit ng pulisya.

Inaasikaso ni Gov. Degamo ang kanyang mga constituents na mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nang dumating ang dalawang Sports Utility Vehicle (SUV) lulan ang mga armadong suspek na naka-full battle gear at nakauniporme ng army at navy.

Bumaba ang anim sa mga suspek na armado ng mahahabang kalibre ng baril at niratrat ang grupo ng gobernadora saka mabilis ding tumakas.

Nakuha ng pulisya na nagsagawa ng hot pursuit operation ang tatlong getaway car na inabandona ng mga suspek sa Barangay Kansumalig, Bayawan City, Negros Oriental, isang Mitsubishi Pajero na may plakang NQZ 735, Isuzu Pick-up na kulay green na may plakang GRY 162, at itim na Montero [YAP 163].

Sa salaysay ng ilang saksi, nasa 10 katao ang laman ng nasabing mga sasakyan.

Isang Special Investigation Task Group (SITG) naman ang binuo ng PRO 7 na siyang tututok sa kaso ng pamamaslang.

Sa Facebook live naman ni Pamlona Mayor Janice Dagamo, asawa ni Governor Dagamo, kinumpirma nito na dead on arrival ang kanyang asawa alas-11:41 sa pinagsugurang ospital. (Nancy Carvajal/Edwin Balasa)